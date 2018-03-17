Московский ЦСКА в рамках 26 тура баскетбольной Евролиги в Стамбуле добился выездной победы над турецким Фенербахче. За секунду до финальной сирены счет был равным – 79:79, однако получивший мяч Нандо де Коло в последний момент совершил успешный бросок, который принес армейцам победу – 81:79.

Московский ЦСКА в рамках 26 тура баскетбольной Евролиги в Стамбуле добился выездной победы над турецким "Фенербахче". За секунду до финальной сирены счет был равным – 79:79, однако получивший мяч Нандо де Коло в последний момент совершил успешный бросок, который принес армейцам победу – 81:79.Самым результативным игроком ЦСКА стал Андрей Воронцевич, в активе которого 17 очков.Отметим, что эта победа стала для москвичей 21-й в групповом раунде. Подопечные Димитриса Итудиса возглавляют турнирную таблицу Евролиги, досрочно пробившись в следующий раунд турнира.Следующим соперником ЦСКА станет греческий "Олимпиакос". Встреча пройдет 21 марта в Москве.