Особое внимание автоинспекторы акцентировали на необходимости регулярно проводить с собственными детьми воспитательные беседы...

Сотрудники столичной Госавтоинспекции регулярно проводят среди школьников профилактические лекции, викторины и другие мероприятия, направленные на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. На этот раз сотрудники Отдельной роты дорожно-патрульной службы по Зеленоградскому округу провели встречу с родителями учащихся общеобразовательных комплексов № 1151и 1528.В ходе родительского собрания инспекторы ГИБДД озвучили статистические данные дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Озадаченные столь актуальной проблемой, гости интересовались, какую работу проводить дома, чтобы ребята стали более внимательными на дорогах и ответственно относились к Правилам дорожного движения.Полицейские пояснили, насколько важно применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Напомнили основные правила безопасного поведения на пешеходных переходах, а также наглядно продемонстрировали видеокадры с типичными ошибками, из-за которых дети чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия.Особое внимание автоинспекторы акцентировали на необходимости регулярно проводить с собственными детьми воспитательные беседы и как можно чаще напоминать ребенку о том, что проезжая часть является объектом повышенной опасности и, находясь на ней, нужно быть предельно внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.В завершение мероприятия родители выразили надежду на то, что подобные встречи будут проходить и впредь, а также поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за заботу о безопасности детей.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81