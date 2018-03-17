В Риме правоохранитель открыл стрельбу по подозрительной машине и случайно ранил двух ни в чем не повинных женщин.

В Риме правоохранитель открыл стрельбу по подозрительной машине и случайно ранил двух ни в чем не повинных женщин.ЧП произошло на контрольном пункте карабинеров. Один из них попытался остановить машину для контрольной проверки, однако водитель автомобиля не стал тормозить. Наоборот, он набрал скорость и попытался протаранить стражей порядка. Тогда карабинер открыл стрельбу, передает ТАСС.Однако его пуля попала в двух женщин – 49-летнюю мать и 16-летнюю дочь, которые ехали на мотороллере. Обе они были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает.Водитель подозрительной автомашины скрылся с места ЧП, идут его поиски.