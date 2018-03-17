Российский керлингист Александр Крушельницкий рискует быть дисквалифицированным на четыре года решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Такое решение может быть вынесено после того, как на Олимпийских играх в допинг-пробе спортсмена был найден мельдоний.

Российский керлингист Александр Крушельницкий рискует быть дисквалифицированным на четыре года решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Такое решение может быть вынесено после того, как на Олимпийских играх в допинг-пробе спортсмена был найден мельдоний. О возможной дисквалификации россиянина сообщил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев."Это стандартная процедура обвинения, — сказал Свищев, слова которого приводит ТАСС. – В письме сообщается о том, что за совершенное нарушение полагается дисквалификация сроком четыре года. Сейчас от нас требуется подготовка доказательств в течение 20 дней, после чего мы должны будем их предоставить в суд для оспаривания, но это не судебное решение. Будет назначено судебное разбирательство, и мы собираемся отстаивать интересы Крушельницкого".Напомним, что на Олимпийских играх в Пхенчхане пара Александр Крушельницкий – Анастасия Брызгалова в смешанных соревнованиях завоевали бронзовую медаль, однако после обнаружения запрещенного вещества в пробе россиянина результаты россиян аннулировали, а завоеванные медали они сдали организаторам Игр.