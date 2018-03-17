Украина попросила Турцию отказать в легитимности выборам президента Российской Федерации в Крыму.

Украина попросила Турцию отказать в легитимности выборам президента Российской Федерации в Крыму. С такой просьбой президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану во время телефонного разговора, пишет РИА Новости.Украина продолжает считать полуостров своей территорией и "временно оккупированным". Порошенко считает, что Турция не должны отправлять своих наблюдателей на избирательные участки в Крыму.Глава украинского государства поблагодарил президента Турции за "неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”.Стороны также обсудили график контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения седьмого заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Страны намерены заключить соглашение о зоне свободной торговли в скором времени.Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта.