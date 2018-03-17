Министр иностранных дел России дал интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.

Министр иностранных дел России дал интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан. В частности, министр коснулся характера и способа ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Лавров сообщил, что в Сирии активно работают спецназовцы США, Великобритании, Франции и других стран. "Это уже не столько "проксивойна", сколько прямое вовлечение в войну", — сказал министр.Лавров напомнил, что присутствие в Сирии войск всех стран, кроме России, незаконно. Но Россия понимает сложность ситуации, поэтому "наши военные находятся в постоянном контакте с американскими командующими".Лавров подчеркнул, что нападения подконтрольных американцам сил на сирийские или просирийские силы заслуживают осуждения, "потому что Россию многократно и клятвенно заверяли в том, что цель американцев и их коалиции — исключительно борьба с террористами".Рассказал Лавров и о ситуации в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. По данным министра, "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) объединила вооруженные группировки. Три террористические организации "Фейляк ар-Рахман", "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам" создали объединенное командование с "Ан-Нусрой" во главе. Как сказал министра, сейчас есть надежда на то, что, как итог усилий российских военных в переговорном процессе, эти группировки отмежуются.Что касается проблемы курдов, то Лавров, уверен в ошибочности курса США на решение этого вопроса через борьбу с терроризмом в Сирии. "То, что американцы, полагаясь на курдов в антитеррористической борьбе, зашли уже на территорию политического измерения проблемы курдов, является абсолютным политическим ляпом", — уверен министр.