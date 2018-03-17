Министерство иностранных дел России вызвало к себе посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, чтобы передать ему ноту с ответными шагами российской стороны на британское хамство, провокационные заявления и высылку дипломатов. Эксперты оценили выверенную и жесткую реакцию МИДа.

Министерство иностранных дел России вызвало к себе посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, чтобы передать ему ноту с ответными шагами российской стороны на британское хамство, провокационные заявления и высылку дипломатов. Эксперты оценили выверенную и жесткую реакцию МИДа.Согласно заявлению. опубликованному на официальной сайте Министерства иностранных дел России, 23 дипломатических работника посольства Великобритании в Москве объявляются персонами нон грата. На то, чтобы собрать вещи и покинуть страну, им дается одна неделя. Кроме того, отзывается согласие на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Британский совет в России прекращает свою деятельность. Более того, российские дипломаты предупредили своих британских коллег, что оставляют за собой право на принятие других ответных мер.Эксперты оценили комплекс мер, которые предприняла российская сторона, и сошлись во мнении, что МИД выступил с ледяной уверенностью в своей правоте и достаточно жесткой реакцией показал недопустимость поведения британских политиков. "Количество высылаемых дипломатов, как ответная мера, может быть меньше, чтобы подать сигнал о стремлении к скорейшей нормализации. Или, напротив, больше как сигнал к готовности эскалировать конфликт и дальше. В данном случае закоперщиком очередного витка противостояния вновь выступает британская сторона, причем действуя агрессивно и вызывающе. В таких условиях принятый пакет мер представляется полностью адекватным, носит сдерживающий и предупреждающий характер", – цитирует РИА Новости заместителя директора Института Европы РАН, руководителя Центра британских исследований Алексея Громыко.С его оценкой согласен и первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Меры более жесткие, но британцы их заслужили. И я не исключаю, что за этим может последовать что-то еще", – цитирует "Интерфакс" сенатора. "Российские ответные меры выглядят более жесткими. Я полагаю, что это некоторая избыточность, это ответ на то, что британцы взяли риторически высокую ноту в обвинениях в адрес России", – также объясняет комплекс ответных шагов профессор МГИМО Валерий Соловей.Эксперт предположил, что британцы, сразу стартовавшие с бездоказательных обвинений и откровенно хамских выпадов. могут продолжить эскалацию конфликта. Впрочем, пока говорить об ответе Лондона рано. "В таких случаях эмоции и оскорбленный национальный престиж могут брать верх над национальной аргументацией. В данный момент сказать вообще ничего определенного нельзя", – цитирует BFM.Ru Владимира Соловья."У меня впечатление, что англичане стали на путь войны дипломатической, по крайней мере, и политической довольно серьезно, ведут себя агрессивно. Причем временами выходят просто за рамки человеческих приличий", – отметил бывший первый замминистра иностранных дел России, чрезвычайный и полномочный посол Анатолий Адамишин. Он добавил, что за слова о том, что "России надо заткнуться" министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсу стоит "набить морду". "Россия – это страна, ты можешь быть недоволен властью в России, но если ты к России так относишься, то тогда получай", – подчеркнул он.