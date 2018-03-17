Сильные ливни спровоцировали наводнение, буквально смывшее с городских улиц десятки разнокалиберных транспортных средств. Власти собирают сведения о пострадавших и оценивают масштабы ущерба, нанесенного непогодой.

Жители города Белу-Оризонти запечатлели на видео локальное наводнение, вызванное мощными проливными дождями, прошедшими в минувшую пятницу, 16 марта, в штате Минас-Жерайс на востоке страны.Водные потоки, устремившиеся по улицам, увлекли за собой десятки автомобилей – переворачивавшихся и сталкивавшихся друг с другом, столбами, дорожными знаками и строениями.Сильный ветер, которым сопровождались осадки, рвал провода, опрокидывал вывески и ломал деревья – момент падения одного из них на проезжую часть, где в тот момент находились машины, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.В настоящее время городские власти занимаются сбором сведений о пострадавших и подсчетом ущерба от разгула стихии.