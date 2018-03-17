Ответ Москвы на действия Великобритании - более жесткий, так как политическое хамство терпеть нельзя, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Одной из причин решения прекратить деятельность Британского совета в России названо то, что под крышей данной организации действовала британская разведка MI-6.

Ответ Москвы на действия Великобритании — более жесткий, так как "политическое хамство терпеть нельзя", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В ответ на высылку 23 российских дипломатов МИД РФ объявил персонами нон-грата и потребовал в недельный срок покинуть РФ 23 дипломатических сотрудников британского посольства в Москве. Также прекращается деятельность Британского Совета в России и закрывается британское генконсульство в Санкт-Петербурге."Наши меры более жесткие. Речь идет об ответе не на обычную высылку дипломатов, а о том, что на пустом месте Великобритания превратила Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие. Такое политическое хамство терпеть нельзя", — пояснил Джабаров.Визит британского посла Лори Бристоу в российский МИД, где его проинформировали об ответных мерах России, занял около 10 минут. Покинув здание МИДа, посол не стал отвечать на вопросы журналистов, но сделал короткое заявление.Бристоу напомнил о позиции Великобритании: кризис в отношениях начался с инцидента в Солсбери, который он назвал "атакой на всю международную систему". Использованное там химоружие, по словам посла, было разработано в России и незадекларировано в Организации по запрещению химического оружия. По словам посла, Великобритания "будет делать все необходимое для защиты себя и своих союзников".Тем временем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Москва симметрично ответила на действия Лондона, передает "Интерфакс". По его словам, объявление 23 британских дипломатов персонами нон-грата — "абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развернута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с "делом Скрипаля".По мнению Слуцкого, Великобритания "идет полностью в фарватере США, где также под надуманным предлогом и без всяких доказательств было развернуто, по сути, дипломатическое противостояние". "Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами", — говорит Слуцкий.Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тоже считает, что Россия дала на действия Британии адекватный ответ. Он также не исключает нового витка напряженности в двухсторонних отношениях, предполагая, что Великобритания "попытается что-то еще предпринять в ответ на наш шаг".Решение прекратить деятельность Британского совета в России принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка MI-6. Об этом рассказал российский сенатор, ветеран Службы внешней разведки РФ Игорь Морозов. Он также напомнил, что британская сторона так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, функции которого соответствуют официально заявленным функциям Британского совета."Британский Совет действовал в России без разрешения, при нашей доброй воле, которую мы хотели развить в конструктивные отношения России и Великобритании. Этого не произошло", — отметил Морозов.В пресс-службе самого Британского совета в РФ заявили, что знают о решении российских властей из сообщений СМИ и пока не комментируют ситуацию.