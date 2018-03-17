Они госпитализированы в г. Гусь-Хрустальный
Музыканты группы «Пикник» попали в аварию во Владимирской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло в 12:10 часов 16 марта на 50 км трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума.
Honda столкнулась на встречной полосе с КАМАЗом и Volkswagen. Пострадало 7 человек: водители легковых автомобилей и пять пассажиров VW. Пострадавшие были доставлены в больницу г. Гусь-Хрустальный.
Главврач Ольга Добрынина рассказала РИА Новости, что пациенты в состоянии средней тяжести госпитализированы в отделение травматологии. Характер травм не уточняется.
Ближайший концерт группы в Рязани отменен.