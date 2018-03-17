Злоумышленник заметил, что владелец оставил ключи в салоне, завел автомобиль и уехал. В настоящее время машина изъята и возвращена владельцу...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В ОМВД России по району Внуково г. Москвы обратился 60-летний москвич с заявлением об угоне. Потерпевший сообщил, что ему необходимо было зайти домой за вещами, при этом он оставил дверцу своего автомобиля незапертой, а ключи в салоне. Вернувшись, он не обнаружил транспортное средство. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.Сотрудники полиции на Советской улице задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый уроженец ближнего зарубежья. Злоумышленник заметил, что владелец оставил ключи в салоне, завел автомобиль и уехал. В настоящее время машина изъята и возвращена владельцу.Отделением дознания ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93