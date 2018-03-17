Суббота, последний день перед голосованием на выборах президента России, объявлена днем тишины. В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама.

Суббота, последний день перед голосованием на выборах президента России, объявлена днем тишины. В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама.Вместе с тем, агитационные материалы, которые были размещены ранее, могут быть оставлены на прежнем месте при условии, что от избирательных участков они располагаются на расстоянии не менее 50 метров.Агитация будет запрещена и в день голосования 18 марта до 21:00, когда закроются последние участки в Калининградской области.Выборы президента РФ пройдут на более чем 97,3 тыс. избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом, сообщает "Интерфакс".На высший государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.