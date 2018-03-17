Наблюдатель на выборах президента РФ и журналист из Германии прибыли в Крым с подарком - старинной Библией, которая будет передана этнографическому музею Симферополя. Об этом сообщил депутат регионального парламента, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Наблюдатель на выборах президента РФ и журналист из Германии прибыли в Крым с подарком — старинной Библией, которая будет передана этнографическому музею Симферополя. Об этом сообщил депутат регионального парламента, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.По его словам, еще два общественника — граждане Норвегии — прилетят в Симферополь 17 марта. Наблюдать за ходом голосования делегаты двух стран будут в Крыму и Севастополе.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что на полуострове ждут делегацию наблюдателей из Франции. В ее состав войдут 24 человека во главе с политиком Тьерри Мариани, передает РИА Новости.