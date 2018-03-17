Нидерланды также против роста взносов в бюджет ЕС, которое продвигает вновь избранный канцлер Германии Ангела Меркель.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте дал интервью немецкому еженедельнику "Шпигель", пишет ТАСС. В частности, Рютте выразил обеспокоенность планами Германии и Франции принимать решения за весь Евросоюз. "Мы и другие страны ЕС необязательно одобряем все, о чем договариваются немцы и французы. Мы не на все просто будем согласно кивать головой", — предупредил Рютте.Нидерланды также против роста взносов в бюджет ЕС, которое продвигает вновь избранный канцлер Германии Ангела Меркель.Ранее Меркель в еженедельном видеообращении заявила о намерении Германии и Франции решать наднациональные проблемы: обеспечение экономического роста, долгосрочная стабилизация евро, охрана внешних границ и преодоление миграционного кризиса.Свой первый визит после переизбрания Меркель нанесла в Париж. Эксперты считают, что ФРГ и Франция намерены действовать тандемом в европейской политике.