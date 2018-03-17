Российская сторона проинформировала Великобританию о мерах, которые примет в ответ на высылку Лондоном 23 российских дипломатов. МИД России объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Также прекращается деятельность Британского Совета в России и закрывается британское генконсульство в Санкт-Петербурге.

Российская сторона проинформировала Великобританию о мерах, которые примет в ответ на высылку Лондоном 23 российских дипломатов. Об этом, передает ТАСС, сообщил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу по итогам его вызова в МИД России.МИД России объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, и потребовал от них покинуть Российскую Федерацию в недельный срок. По сообщению российского МИДа, с учетом диспаритета в числе консульских учреждений двух стран отзывается согласие России на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.При этом сроки закрытия британского генконсульства в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами. Лондону будет дано необходимое время для завершения работы учреждения, сообщил источник в МИД РФ.Также в России прекращается деятельность Британского Совета в связи с неурегулированностью его статуса в нашей стране, передает РИА Новости. Великобритания предупреждена, что в случае дальнейших действий недружественного характера в отношении России Москва оставляет за собой право принятия других ответных мер.О высылке российских дипломатов британский премьер-министр Тереза Мэй объявила 14 марта. На такой шаг Великобритания пошла после обвинений России в отравлении Сергея Скрипаля – бывшего сотрудника Главного управления ГШ ВС РФ, осужденного за предательство. В начале марта его вместе с дочерью обнаружили без сознания на улице британского Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и в настоящее время находятся в коме.