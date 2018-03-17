В Вене состоялось заседание Совместной комиссии, куда входят Иран и международная шестерка. Все участники заседания, включая делегатов из США, подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана полностью остается в силе.

В Вене состоялось заседание Совместной комиссии, куда входят Иран и международная "шестерка" (пять стран-членов Совбеза ООН плюс Германия). Все участники заседания, включая делегатов из США, подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана полностью остается в силе."Но это на сегодняшний день, — приводит ТАСС слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. — А что касается перспектив, то ничего конкретного и определенного американцы сказать не смогли". Российский постпред подчеркнул, что остальные участники подтвердили полную приверженность иранской ядерной сделке.Ядерная сделка с Ираном – главная причина того, что президент США уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона. Тот считал ее приемлемой, тогда как глава американского государства неоднократно называл эту сделку "ужасной".