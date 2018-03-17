Российский бизнес в Великобритании и британские компании в России обеспокоены обострением отношений двух стран. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Российские предприниматели в Великобритании и британские компании в России встревожены обострением отношений двух стран. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко."Ряд компаний — BP, Royal Dutch Shell, AstraZeneca, которые активно работают в России, и наши компании, работающие в Великобритании, они, конечно же, смотрят на это просто с ужасом", — заявил дипломат в пятницу в интервью российским СМИ.Александр Яковенко отметил, что на следующей неделе у него состоится встреча с вице-президентом BP, добавив, что Россия является надежным партнером для британских предпринимателей."Мы отделяем ту вакханалию, которая происходит на политическом уровне в Великобритании, от тех людей, которые хотят выстраивать нормальные отношения", — подчеркнул Яковенко.По его словам, Россия не заинтересована в сокращении деловых связей с Великобританией. "Это касается не только Соединенного Королевства, но и других стран мира", — заметил российский посол. — Будем надеяться, что британская сторона не пойдет по пути дальнейшей эскалации санкционного режима".Отношения между Москвой и Лондоном резко испортились в связи с делом об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в России был осужден за шпионаж. Вместе со Скрипалем пострадала и его дочь.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона отвергла свою причастность к происшествию и объявила о принятии ответных шагов, сообщает ТАСС.