Потомки российского поэта Александра Сергеевича Пушкина намерены проголосовать на выборах президента России в Бельгии. Об этом рассказал в субботу журналистам посол России в Бельгии Александр Токовинин.

На выборах президента России в Бельгии будут голосовать прямые потомки великого русского поэта Александра Пушкина — Александр и Мария Пушкины.В Бельгии проживают порядка пяти тысяч граждан России, среди них и правнуки представителей "первой волны" эмиграции (постреволюционной). Россияне работают в образовательных и коммерческих организациях, проявляют большой интерес к голосованию.По словам посла России в Бельгии Александра Токовинина, для россиян с восьми утра до восьми вечера по местному времени будут открыты два избирательных участка: в посольстве РФ в Брюсселе и в Генконсульстве в Антверпене. Проголосовать смогут все россияне (и жители Бельгии, и туристы), у кого есть на руках действующий паспорт, передает ТАСС.В 2012 году в Бельгии президента выбирали более 1700 человек.Бельгийские Пушкины получили российское гражданство в 2005 году. Но семья всегда считала себя русской. Пушкин (родился в 1942 году в Брюсселе) – правнук старшего сына поэта. Пушкина относится к роду не только по мужу, по рождению она принадлежит к другой ветви потомков поэта.Обе семьи были вынуждены покинуть Россию после революции 1917 года.