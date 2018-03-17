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<a href="http://33live.ru/novosti/17-03-2018-pozhar-pod-samaroj-pogibli-chetyre-cheloveka.html" target="_blank">Пожар под Самарой: погибли четыре человека</a> - В селе Шентала Самарской области в результате пожара погибли четыре человека, один госпитализирован с ожогами. Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по региону.