Согласно уточненным данным при аварии на подъемнике на грузинском курорте Гудаури пострадали 11 человек. Из них шестеро – россияне, но их травмы врачи признали несерьезными.

Согласно уточненным данным при аварии на подъемнике на грузинском курорте Гудаури пострадали 11 человек. Из них шестеро – россияне, но их травмы врачи признали несерьезными.Сильно пострадали два человека — украинец и беременная женщина из Швеции. Колесо подъемника внезапно остановилось, а затем закрутилось в обратную сторону, буквально раскидав туристов по склону. Шокирующие кадры инцидента были опубликованы в Интернете.Причину аварии будут выяснять совместно с международными экспертами, а виновных власти обещают сурово наказать, сообщает телеканал "Россия 24".