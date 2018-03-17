Певица Алла Пугачева поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией после банных процедур. Некоторые подписчики с трудом узнали ее.

Певица Алла Пугачева поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией после банных процедур. Некоторые подписчики с трудом узнали ее.Поклонники привыкли видеть Аллу Пугачеву в ярком гриме для выступлений, поэтому неизменно приходят в удивление, когда им доводится увидеть певицу без оного. Однако сама Примадонна, по всей видимости, не страдает комплексами и часто делится подобными снимками с подписчиками.Пугачева выложила на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором пользователи Сети не сразу ее признали. Сделан он был, очевидно, сразу после того, как певица вышла из ванной. "С легким паром!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она фотографию. Реакция поклонников не заставила себя ждать."Кто это?", – задались вопросом сразу несколько комментаторов. Впрочем, подавляющее большинство подписчиков пришли в восторг от снимка. "Вы прекрасны!!!!", "Алла , Вы прекрасны!!!", "Вы супер!", "Вы прекрасная женщина!!!", "Чудесная женщина!💙😻восхищаюсь вами))))", "Аллочка, без косметики Вы намного красивее", – поделились они своими восторгами.Кроме того, народ заметил, что на этом снимке Алла Пугачева очень похожа на свою дочь, Кристину Орбакайте. "Так на Кристину похожа тут!!👋👍🌼", "Даже не поймешь..Алла или Кристина!!👌👌🙊🙈🙉😂🤣", "Какое здесь сильное сходство с Кристиной ✌️🤣🌺🌷🌹🌻🌸👌", "Это Алла или Кристи? Как Вы, девочки, похожи!", "Не Кристина?", "Я думала это Кристина 🙈", – поразились поклонники.