Россия считает нереальным полное запрещение ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия, однако Россия не будет его подписывать.

Россия считает нереальным полное запрещение ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.По словам Лаврова, Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия, однако Россия не будет его подписывать. "Считаем, что запрещение ядерного орудия в таком директивном порядке просто нереально", — приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства "Интерфакс".Пять официальных ядерных держав, равно как и неофициальные ядерные державы, "на это не пойдут", добавил Лавров.Он напомнил, что уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в договоре о нераспространении, и этот принцип движения к безъядерному миру увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности. По словам министра, на стратегическую стабильность влияет не только наличие ядерного оружия, но и ряд других факторов, таких как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вывести оружие в космос, глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.Как подчеркнул Лавров, Россия выступает за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в договоре о нераспространении ядерного оружия.Первый многосторонний Договор о запрещении ядерного оружия утвержден в июле 2017 года в ООН без участия РФ и США. Он вступит в силу спустя 90 дней после того, как документ ратифицируют 50 стран.