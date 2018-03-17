Субботнюю программу 23-го тура российской футбольной премьер-лиги венчает матч двух клубов, которые выигрывали звание чемпиона страны: казанский Рубин принимает московский Спартак. Оба клуба начали футбольную весну неоднозначно и специалисты затрудняются отдать кому-то явное предпочтение.

Субботнюю программу 23-го тура российской футбольной премьер-лиги венчает матч двух клубов, которые выигрывали звание чемпиона страны: казанский "Рубин" принимает московский "Спартак". Оба клуба начали футбольную весну неоднозначно и специалисты затрудняются отдать кому-то явное предпочтение."Рубин", наверное, нельзя считать фаворитом в домашней игре со "Спартаком", — считает экс-капитан сборной России Егор Титов. – Вообще обычно спартаковцы не были фаворитами, приезжая в Казань. Но сейчас "Рубин" не в лучшем состоянии, к сожалению. В то же время после зимней паузы "Рубин" набрал 4 очка. Команда меняется, тренер Бердыев осуществляет перестановки. Думаю, вскоре всем будет сложно играть с казанцами"."Рубин" сейчас находится в не самом приятном положении, — цитирует Титова сайт "Рейтинг Букмекеров". – Совсем рядом "зона вылета". При плохом стечении для себя "Рубин" может оказаться в зоне переходных встреч. Такое тяжело представить, но это возможно. "Спартак" же выиграл в Хабаровске, получил положительные эмоции. И сейчас на кураже многое может сделать".А вот известный тренер Анатолий Бышовец ставит на "Спартак": "Думаю, у "красно-белых" мотивация достаточная, чтобы сохранить шансы для защиты чемпионского титула. Тут ещё посмотрим, как его главный конкурент "Локомотив" отреагирует на 1:5 от "Атлетико". Это ведь позор, когда лидер чемпионата получает в еврокубке восемь мячей. В Казани много мячей ждать не стоит, ведь "Рубин" — это прототип "Локо", будут "сушить" игру, бороться. Но всё равно за счёт класса игроков атаки "Спартак" должен "испортить казанцам причёску".В отличие от своих коллег экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев дает такой прогноз на матч "Рубин" – "Спартак": "Рубин" победит, "Спартак" вообще не забьет. Дело в том, что у "Спартака" сейчас проблемы. Раньше они могли много забить. Промес много забивал, а сейчас находится в плохом состоянии. Они с трудом вырывают на своем поле. Думаю, что "Рубин", как и все команды Бердыева, может очень хорошо сыграть в обороне, поэтому мне думается, что счет будет небольшой, но в пользу "Рубина".