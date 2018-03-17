Рекордное количество мирных жителей - 30 тысяч человек – покинуло в субботу, 17 марта, сирийскую Восточную Гуту по гуманитарным коридорам. Такие данные приводит российское Министерство обороны. Ведомство, как и накануне, ведет прямую трансляцию.

Рекордное количество мирных жителей — 30 тысяч человек – покинуло в субботу, 17 марта, сирийскую Восточную Гуту по гуманитарным коридорам. Такие данные приводит российское Министерство обороны. Ведомство, как и накануне, ведет прямую трансляцию. Ранее террористы блокировали выход населения. Эвакуация стала возможна благодаря переговорам российских военных с лидерами вооруженной оппозиции. Всего с начала гумпаузы из Гуты вышли 36 тысяч человек, но военные ожидают, что к вечеру субботы их число достигнет 50 тысяч.Дорога жизни для сотен тысяч жителей Восточной Гуты. Но последний рывок удается не всем. Много изнеможенных, голодных и раненных. Боевики, которых со дня на день окончательно выбьют из предместий Дамаска, из последних сил обстреливают гуманитарный коридор."Мы шли с друзьями, в этот момент щелчок. Рафи упал, и я увидел, как у него из шеи пошла кровь. Мы смогли донести его сюда. Надеемся на помощь медиков", — рассказал местный житель.Но машин скорой на всех не хватает. Каждый вопрос российским военным приходится решать, что называется, "в ручном режиме".Рядом с горем и простая человеческая радость. Трогательные моменты встреч родственников и друзей, разлученных войной. Словами не передать.С каждой минутой поток мирных жителей становится все больше и больше. 11 тысяч, 15, 18. Сколько человек выйдет из Гуты к вечеру, можно лишь предполагать. Люди пытаются вынести то немногое, что удалось нажить за годы войны. Выводят даже отары баранов и овец.Ощутив себя в безопасности, люди начинают рассказывать, как они жили под властью боевиков. Почти шесть лет в качестве живого щита в анклаве террористов."Я не помню, когда последний раз пил чистую воду. Продуктов в магазинах практически не было. А то, что оставалось на полках, продавалось по заоблачным ценам", — рассказал беженец."Посмотрите, боевики сломали мне руку за то, что я отказался воевать на их стороне. Я еще легко отделался. Обычно за такой отказ людей убивали", — заявил еще один сириец.Наблюдать за тем, что происходит в гуманитарном коридоре, можно и в режиме реального времени на сайте российского Минобороны. Прямо на пункте пропуска военные развернули спутниковую аппаратуру.Сегодня в центр временного размещения российские военные доставят гуманитарную помощь. Транспортный самолет с теплой одеждой, постельными принадлежностями и продуктами уже приземлился на аэродроме Дамаска.