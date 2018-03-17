Турецкие самолеты нанесли удар по городской больнице сирийского Африна; погибли 11 человек, десятки ранены. Пресс-служба армии Турции эту информацию опровергает.

Самолеты ВВС Турции нанесли удар по городской больнице сирийского Африна; погибли 11 человек, десятки ранены. Пресс-служба турецкой армии эту информацию опровергает."В результате авиаудара по больнице Африна погибли около 11 человек, десятки людей ранены. Самой больнице нанесен существенный материальный ущерб", — сообщил РИА Новости сотрудник больницы. По его информации, сотрудники больницы не могут оказать раненым мирным жителям требуемую помощь.Однако на странице пресс-службы турецкой армии в "Твиттере" было размещено опровержение. "Новость о бомбардировке больницы в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности. Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы гражданские лица и невинные люди не пострадали", — приводит ТАСС выдержку из текста.Ранее представитель сирийского Курдистана сообщил, что в пятницу при авиаударах и артобстреле турецкой армии погибли не менее 30 мирных жителей Африна, сотни получили ранения.Генштаб Вооруженных сил Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".Дамаск осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.Кроме того, как заявил постоянный представитель Сирии при ООН, Турция открыла границы перед десятками тысяч террористов для входа в Сирию. Для террористов созданы лагеря военной подготовки, а также облегчен доступ к химическому оружию. Кроме того, террористические группировки "по наущению турецкого правительства" ограбили заводы в Алеппо; стоимость награбленного оценивается в десятки миллиардов долларов.