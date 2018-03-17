Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились оказывать полную поддержку Лондону в расследовании дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились оказывать полную поддержку Лондону в расследовании дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании."Премьер-министр и канцлер разделяют озабоченность по поводу случая отравления нервно-паралитическим веществом в Великобритании и подтверждают важность солидарности стран — членов НАТО в этом вопросе", — цитирует ТАСС заявление канцелярии главы канадского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери; сейчас они оба находятся в больнице в критическом состоянии.12 марта британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но доказательств не представили. По требованию Лондона 23 сотрудника российской дипломатической миссии должны покинуть страну до 20 марта.Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту и призывает Лондон предоставить данные по этому делу в соответствии с официальными процедурами, а также оформить к РФ просьбу о начале двусторонних консультаций.По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, от нагнетания истерии выигрывает действующее британское правительство."Понятно, что Лондон оказался в очень тяжелой ситуации на переговорах с ЕС по Brexit, — заявил он. — Популярность этого правительства стремится вниз. О том, что не удается вырвать из Брюсселя то, что они обещали своему народу, своим избирателям, известно общественному мнению Великобритании. А такой ход с организацией провокации вокруг Скрипаля отвлекает внимание. Второй причиной является (может, это мое субъективное мнение, я немного знаю британцев) их желание, чтобы о них не забыли, их желание лидировать. В данном случае была выбрана "поляна" русофобии потому что, наверное, других площадок, где Британия могла бы осмысленно лидировать, становится все меньше и меньше".