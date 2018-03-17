Непростая операция, проведенная специалистами Береговой охраны в Северном море у берегов Англии, попала на видео. Спасатели экстренно эвакуировали одну из пассажирок, которой потребовалась срочная госпитализация.

Сотрудники Береговой охраны провели сложную спасательную операцию, разворачивавшуюся в пятницу, 16 марта, у берегов графства Нортамберленд в Англии.С круизного судна поступило сообщение о том, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо и нуждается в эвакуации.Спасатели отправились на помощь на вертолете. Ситуацию существенно осложняли погодные условия – волны раскачивали корабль и пилотам пришлось постараться, чтобы высадить медика на борт судна.Специалист Береговой охраны подтвердил необходимость срочной госпитализации. Женщину на вертолете доставили в больницу, а круизный теплоход продолжил движение по маршруту.