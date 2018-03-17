Последний русский император Николай II – одна из самых спорных личностей в отечественной истории. Для многих он – прогрессивный монарх, при котором Россия демонстрировала ошеломляющие темы роста. Для других – кровавый душитель свобод и бездарный правитель, приведший страну к революции. Личность царя всегда вызывала много споров, но немногие знали о тайнах, которые хранил самодержец. Самые интересные факты о последнем императоре – в материале Dni.Ru.

Последний русский император Николай II – одна из самыхспорных личностей в отечественной истории. Для многих он – прогрессивныймонарх, при котором Россия демонстрировала ошеломляющие темы роста. Для других– кровавый душитель свобод и бездарный правитель, приведший страну к революции.Личность царя всегда вызывала много споров, но немногие знали о тайнах, которыехранил самодержец. Самые интересные факты о последнем императоре – в материале Dni.Ru.Царь с татуировкойдраконаЕще будучи наследником престола, Николай совершилтрадиционное девятимесячное путешествие по европейским и азиатским странам.Через Австро-Венгрию, Грецию и Египет он доехал до Индии, а оттуда попал вКитай и Японию. В Стране восходящего солнца случился конфуз, чуть не стоивший цесаревичужизни: на Николая набросился полицейский и нанес несколько ударов.В Японии наследник решил обзавестись татуировкой – наколоть драконана правой руке. Местные жители сначала удивились: как так, ведь подобное тату набивали себе только преступники, разбойники и люди с низким достатком. Тем не менее изображение разноцветного дракона цесаревичу все же нанесли. Болезненнаяпроцедура продолжалась семь часов. Сам дракон был черным, с желтыми рожками,зелеными лапами и красным брюхом. Удивительно? Не совсем, ведь с конца XIX векататуировки вошли в моду в среде российской знати.Двоюродный братНиколай II был очень похож на своего двоюродного брата -короля Великобритании Георга V. Их путали даже родственники. Так, в июне 1893года цесаревич прибыл на свадьбу тогда еще наследника престола СоединенногоКоролевства. Николай владел английским языком в совершенстве (и предпочиталименно на нем общаться со своей женой Александрой Федоровной. – Прим. ред.), егосходство с Георгом было поразительным, поэтому российского наследника спутали сбританским и поздравили с бракосочетанием. К самому же Георгу в это времяподходили с вопросами о целях визита в Лондон.Кстати говоря, когда Николай отрекся от престола, у короляВеликобритании была возможность его спасти. Однако Георг не стал даватьразрешение на въезд свергнутому царю и его семье. По одной из версий,британский монарх опасался волнений в обществе из-за непопулярной фигурырусского царя.Гардероб и аскетизмВ одном только Александровском дворце в Царском селе подПетербургом в гардеробе Николая хранилось несколько сотен единиц военной формыи гражданской одежды. Там были и сюртуки, и мундиры гвардейских и армейскихполков, а также полушубки, бурки, гусарский ментик и доломан, в котором царьприсутствовал на венчании.Принимая послов и иных представителей зарубежных стран,российский император облачался в мундир того государства, откуда был посланник.В зависимости от плотности графика, Николаю приходилось переодеваться пошесть-семь раз в день. Там же, в Царском селе, хранилась коллекция портсигаров,которые собирал самодержец.Конечно, было бы странно, если император разъезжал водном солдатском сюртуке из дешевого сукна. Положение обязывало его соблюдатьсовершенно другой стиль.В еде же последний царь был неприхотлив. Предпочитал простыерусские блюда: борщ, блины, пирожки, кашу. Ананасами, шампанским и прочимирябчиками рацион Николая не изобиловал.Тяжелая ношаСамодержец принял престол не в Санкт-Петербурге, а в Крыму.Именно там, в царском дворце близ Ялты, в муках скончался его отец АлександрIII. Как вспоминала мать последнего русского царя императрица Мария Федоровна,Николай заплакал, когда осознал, какая на него легла ответственность.Изначально мать не хотела ему присягать и видела на престоле МихаилаАлександровича – младшего брата Николая. Кстати, именно в его пользу царь в1917 году отречется от престола за себя и своего сына. Михаил, однако,принимать престол не захотел, добровольно отказавшись от короны.Раз уж речь зашла о Крыме, то нелишним будет отметить,что полуостров Николай очень любил и даже мечтал перенести сюда столицу изСанкт-Петербурга.Императрица ОльгаКак известно, на престоле Российский империи было четыре женщины – Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Но могла быть и пятая. В 1900 году царь заболел тифом. Положение монарха было настолькоплачевным, что он всерьез рассматривал возможность передачи престола своейстаршей дочери Ольге, которой к тому моменту было пять лет.Тем не менее царь выздоровел. Но мысль о дворцовомперевороте в пользу Ольги, которая будет управлять государством вместонепопулярного Николая, еще долго будоражила умы представителей российской элитытого времени. Как знать, быть может, если бы империю возглавила женщина,история нашей страны сложилась иначе.Приемные детиПомимо собственных пятерых детей, Николай и его супругаАлександра Федоровна воспитывали приемных – Дмитрия и Марию,которые были детьми дяди императора Павла Александровича. Их мать умерла, аотец вскоре вступил в неравный брак, поэтому отпрысков воспитывала царскаясемья.Дмитрий и Мария звали царственных приемных родителей"мама" и "папа" и любили как родных. Именно ДмитрийПавлович будет в декабре 1916 года в числе тех, кто вместе с Феликсом Юсуповымпримет участие в убийстве "святого старца" Григория Распутина.Императрица этого Дмитрию не простила, сказав, что тот "дважды убил своюмать": первый раз во время родов, второй – во время убийства Распутина.Позже, уже после революции, он уехал за границу, где закрутил роман с КокоШанель.Вредные привычкиНиколай Александрович любил хороший алкоголь и сигареты.Последний русский царь предпочитал крымский портвейн. О своих "отношениях" с зеленым змием император периодически делал записи вдневнике. "Попробовал шесть сортов портвейна и слегка надрызгался, отчего спалпрекрасно", – записал он в августе 1906 года.И если в алкоголе царь знал меру, то курил он, пожалуй,все-таки излишне. Как полагают исследователи, Николай был самым курящим из всехроссийских монархов. Из денежных документов следует, что за девять месяцев 1917года он выкурил восемь тысяч папирос. Путем нехитрых расчетов получаем, что курил последний царь около 30 сигарет в день.Примечательно, что табаком любили баловаться и другиечлены августейшей фамилии. Так, супруга Николая Александра Федоровнапристрастилась к курению с 1905 года. Пагубную привычку императрица приобрелаво время первой русской революции, когда трон под Романовыми впервые серьезнозашатался. Так она предпочитала бороться с нервными потрясениями. Уже послетого, как обстановка стабилизировалась, царица попыталась бросить, но несмогла.Первая любовьМного слухов ходит об отношениях последнего императора сбалериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской. Их знакомство произошло вмарте 1890 года, когда Николай был еще наследником престола. Познакомил ихАлександр III. Царь специально усадил молодых вместе и сказал: "Смотритетолько слишком не флиртуйте!"Между молодыми людьми тут же вспыхнула искра. После первойвстречи они несколько раз виделись в Петербурге, но только в театре во время антрактов. Первый раз встретились наедине Николай и Матильда только спустяполтора года после знакомства.Стоит подчеркнуть, что никакой дешевой корысти в ихотношениях не было. Карьера Кшесинской и без того складывалась великолепно. Онаблистала на сцене, была самой востребованной балериной и получала баснословнодорогие подарки от своих ухажеров.К чести последнего царя, после помолвки с Алисой Гессенской,ставшей в православии Александрой Федоровной, Николай прекратил всякиеотношения с Матильдой. "Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобоюостанется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости", – напишет он впрощальном письме.До сих пор неизвестно, были ли у них общие дети. Некоторыеутверждают, что да. Другие подвергают сомнению даже возможность интимныхотношений между балериной и наследником. Сама же Кшесинская на вопрос о том, ктоотец ее ребенка, отвечала просто: "Романов". Но какой, увы, не уточняла.