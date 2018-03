Надежды премьер-министра Великобритании разрушить возможности российской разведки – детская наивность и профессиональная некомпетентность. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Надежды премьер-министра Великобритании разрушить возможности российской разведки – детская наивность и профессиональная некомпетентность. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей НарышкинРанее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, отметив, что это подорвет деятельность российской разведки в этой стране на долгие годы."Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности", — заявил РИА Новости Сергей Нарышкин.Осужденный за государственную измену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом.Британский премьер обвинила Россию в отравлении "самого ценного сотрудника MI6". Эти обвинения российский МИД отверг, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования происшествия.Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.Скандальная тема полностью уничтожила границы приличий для членов британского кабинета. Накануне отличился министр обороны Гэвин Уильямсон. "То, что сделала Россия в Солсбери, возмутительно и ужасно! – заявил он. – Мы предприняли ответные меры! По большому счету, России просто нужно уйти и заткнуться!""Такой симпатичный молодой человек, — отозвался о британском военном министре глава российского МИД. – Наверное, ему тоже хочется войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй – highly possible – главный аргумент в отношении вины России, у него, значит, — Russia should go away and shut up. Может, ему образования не хватает."