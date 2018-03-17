В США в штате Канзас скончался хакер Адриан Ламо, получивший известность во время ареста военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга (после смены пола — Челси Мэннинг), сотрудничавшего с Wikileaks. Ламо было 37 лет, причины смерти не называются.

В США в штате Канзас скончался хакер Адриан Ламо, получивший известность во время ареста военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга (после смены пола — Челси Мэннинг), сотрудничавшего с Wikileaks. Ламо было 37 лет, причины смерти не называются.Хакер взламывал сети корпораций Yahoo и Microsoft, ему также удалось проникнуть в компьютерную систему газеты The New York Times. С Брэдли Мэннингом он состоял в переписке, и в одном из писем Мэннинг сообщил Ламо, что это он передал в Wikileaks секретные материалы, в том числе видео расстрела людей с американского вертолета в Ираке в 2007 году. Ламо, в свою очередь, проинформировал об этом американские власти. В результате Мэннинг был арестован, его приговорили к 35 годам заключения. В тюрьме он принял решение сменить пол. В 2017 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама помиловал Челси Мэннинг. В настоящее время она намерена бороться за пост сенатора Мэриленда, пишет "Интерфакс".Хакер Ламо заявлял в 2011 году, что его вынудили выдать Мэннинг, и говорил, что всегда будет сожалеть о том, что информатор получил такой большой срок. Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж назвал Ламо "жалким жуликом, не имеющим представления о человеческой порядочности".