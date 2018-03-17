В провинции Булакан на Филиппинах практически сразу после взлета потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-23 Apache. По последним данным, погибли все, кто находился на его борту в тот момент, а также целая семья, живущая в доме, на который упал летательный аппарат.

В провинции Булакан на Филиппинах практически сразу после взлета потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-23 Apache. По последним данным, погибли все, кто находился на его борту в тот момент, а также целая семья, живущая в доме, на который упал летательный аппарат.При падении Piper PA-23 Apache врезался в жилой дом. В этот момент там находилась целая семья – трое детей, мать и бабушка. Все они погибли, передает Life.ru.В самом самолете, по разным данным, находились от пяти до шести человек, среди которых – двое пилотов. Все они также стали жертвами авиакатастрофы.Очевидцы сняли на фото место крушения и работу экстренных служб. К сожалению, специалисты оказались не в силах спасти кого бы то ни было.