Злоумышленник пытался сбыть орден Отечественной войны I степени. Исследованием установлено, что орден является подлинной государственной наградой СССР...

Сотрудник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и участковый уполномоченный ОМВД России по району Арбат задержали 47-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте ордена Отечественной войны I степени.Как установили сотрудники полиции, мужчина пытался сбыть орден Отечественной войны I степени. По словам задержанного, данную награду он нашел. Исследованием установлено, что орден является подлинной государственной наградой СССР.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца награды.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61