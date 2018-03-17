Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции Селигерская до Окружной через Верхние Лихоборы будет запущен в течение одной-двух недель. Об этом в ходе традиционного объезда важнейших строительных объектов города сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на новом участке салатовой ветки уже работает персонал метрополитена, заканчиваются комплексные испытания.

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Селигерская" до "Окружной" через "Верхние Лихоборы" будет запущен в течение одной-двух недель. Об этом в ходе традиционного объезда важнейших строительных объектов города сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на новом участке салатовой ветки уже работает персонал метрополитена, заканчиваются комплексные испытания.Три новых станции Люблинско-Дмитровской линии столичногометро будут готовы к открытию в самое ближайшее время. Об этом сообщил главастройкомплекса города Марат Хуснуллин. Речь идет о станциях "Окружная","Верхние Лихоборы" и "Селигерская". По словам московского чиновника, вближайшее дни закончатся комплексные испытания."Станции готовы, они обживаются, тестируем системы, -сообщил Хуснуллин. – Я убежден, что в течение недели станции будут готовы (коткрытию – Прим. ред.). Он напомнил, что новый участок пройдет от действующейстанции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской", которая располагается вБескудниковском районе города."Как только все эти работы закончатся, будетподписан акт ввода и будут станции открыты. Буквально осталось несколько дней".Не исключено, что салатовая ветка пойдет и дальше, в поселокСеверный. Проработка этого вопроса в настоящее время продолжается. Продление,согласно предварительным планам, будет включать себя станцию "Лианозово" истанцию "Улица 800-летия Москвы". "Градостроительная документация у насуже есть, мы приступили к проектированию нового участка, я думаю, что в2021-2022 году мы дойдем с метро до поселка Северный, – отметил Хуснуллин.Благодаря открытию нового участка, метро в шаговойдоступности появится улучшится транспортная ситуация не только в Бескудниково,но и также в Западном и Восточном Дегунино. Ожидается, что пользоваться новымистанциями ежедневно будут около 150 тысяч человек. Одновременно разгрузится "Петровско-Разумовская"(ориентировочно на 20-30%), а станция Московского центрального кольца "Окружная"– сразу на 40%.По планам столичных властей, на станции"Селигерская" до конца 2020 года появится один из крупнейших встолице транспортно-пересадочных узлов. В него войдет автобусная станция для междугородныхи международных рейсов. Кроме того, в состав ТПУ войдет многофункциональныйкомплекс с торговыми площадями, кинозалами, предприятиями питания. Одновременнопройдет реконструкция прилегающих дорог, будут организованы новые подъезды истоянки для автотранспорта.Одновременно с продолжением Люблинско-Дмитровской линии идутработы на участке Калининско-Солнцевской ветке, которая вот-вот должна бытьпродлена доя станции "Рассказовка". Этот участок желтой линии должен быть сданв эксплуатацию к лету, сообщил Марат Хуснуллин. На участке, где сейчас еще идутработы, разместятся семь новых станций – "Мичуринский проспект", "Очаково","Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".Необходимые для введения в эксплуатацию новых станций процедурыначнутся в ближайшее время, сообщил глава стройкомплекса. "Уже 19 мартаметрополитен начнет принимать станцию "Рассказовка" в эксплуатацию, -сообщил Марат Хуснуллин. – Дальше по графику, в мае – "Новопеределкино". Вдальнейших планах московских строителей – соединение восточного и западногоучастков желтой ветки. Это ожидается в начале 2020-х годов.