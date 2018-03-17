Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции Селигерская до Окружной через Верхние Лихоборы будет запущен в течение одной-двух недель. Об этом в ходе традиционного объезда важнейших строительных объектов города сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на новом участке салатовой ветки уже работает персонал метрополитена, заканчиваются комплексные испытания.
Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Селигерская" до "Окружной" через "Верхние Лихоборы" будет запущен в течение одной-двух недель. Об этом в ходе традиционного объезда важнейших строительных объектов города сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на новом участке салатовой ветки уже работает персонал метрополитена, заканчиваются комплексные испытания.
Три новых станции Люблинско-Дмитровской линии столичного
метро будут готовы к открытию в самое ближайшее время. Об этом сообщил глава
стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Речь идет о станциях "Окружная",
"Верхние Лихоборы" и "Селигерская". По словам московского чиновника, в
ближайшее дни закончатся комплексные испытания.
"Станции готовы, они обживаются, тестируем системы, -
сообщил Хуснуллин. – Я убежден, что в течение недели станции будут готовы (к
открытию – Прим. ред.). Он напомнил, что новый участок пройдет от действующей
станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской", которая располагается в
Бескудниковском районе города.
"Как только все эти работы закончатся, будет
подписан акт ввода и будут станции открыты. Буквально осталось несколько дней".
Не исключено, что салатовая ветка пойдет и дальше, в поселок
Северный. Проработка этого вопроса в настоящее время продолжается. Продление,
согласно предварительным планам, будет включать себя станцию "Лианозово" и
станцию "Улица 800-летия Москвы". "Градостроительная документация у нас
уже есть, мы приступили к проектированию нового участка, я думаю, что в
2021-2022 году мы дойдем с метро до поселка Северный, – отметил Хуснуллин.
Благодаря открытию нового участка, метро в шаговой
доступности появится улучшится транспортная ситуация не только в Бескудниково,
но и также в Западном и Восточном Дегунино. Ожидается, что пользоваться новыми
станциями ежедневно будут около 150 тысяч человек. Одновременно разгрузится "Петровско-Разумовская"
(ориентировочно на 20-30%), а станция Московского центрального кольца "Окружная"
– сразу на 40%.
По планам столичных властей, на станции
"Селигерская" до конца 2020 года появится один из крупнейших в
столице транспортно-пересадочных узлов. В него войдет автобусная станция для междугородных
и международных рейсов. Кроме того, в состав ТПУ войдет многофункциональный
комплекс с торговыми площадями, кинозалами, предприятиями питания. Одновременно
пройдет реконструкция прилегающих дорог, будут организованы новые подъезды и
стоянки для автотранспорта.
Одновременно с продолжением Люблинско-Дмитровской линии идут
работы на участке Калининско-Солнцевской ветке, которая вот-вот должна быть
продлена доя станции "Рассказовка". Этот участок желтой линии должен быть сдан
в эксплуатацию к лету, сообщил Марат Хуснуллин. На участке, где сейчас еще идут
работы, разместятся семь новых станций – "Мичуринский проспект", "Очаково",
"Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".
Необходимые для введения в эксплуатацию новых станций процедуры
начнутся в ближайшее время, сообщил глава стройкомплекса. "Уже 19 марта
метрополитен начнет принимать станцию "Рассказовка" в эксплуатацию, -
сообщил Марат Хуснуллин. – Дальше по графику, в мае – "Новопеределкино". В
дальнейших планах московских строителей – соединение восточного и западного
участков желтой ветки. Это ожидается в начале 2020-х годов.