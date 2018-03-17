Подозреваемая, находясь в гостях у своей подруги, похитила принадлежащие женщине деньги.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 7 марта текущего года подозреваемая находилась в гостях у своей подруги. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка квартиры вышла в другую комнату, злоумышленница похитила из кошелька женщины 3 500 рублей, после чего поспешила домой.После поступившего от потерпевшей заявления по факту кражи денежных средств, сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой. Задержанная дала признательные показания, пояснив, что на кражу решилась из-за трудного материального положения.Расследование уголовного дела продолжается.