Подозреваемая, находясь в гостях у своей подруги, похитила принадлежащие женщине деньги.
Отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Установлено, что 7 марта текущего года подозреваемая находилась в гостях у своей подруги. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка квартиры вышла в другую комнату, злоумышленница похитила из кошелька женщины 3 500 рублей, после чего поспешила домой.
После поступившего от потерпевшей заявления по факту кражи денежных средств, сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой. Задержанная дала признательные показания, пояснив, что на кражу решилась из-за трудного материального положения.
Расследование уголовного дела продолжается.