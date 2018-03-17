Певица Виктория Дайнеко попала в ДТП в Москве. Несмотря на то, что при столкновении никто не пострадал, по собственному признанию девушки, она сильно испугалась и даже запаниковала.

Певица Виктория Дайнеко попала в ДТП в Москве. Несмотря на то, что при столкновении никто не пострадал, по собственному признанию девушки, она сильно испугалась и даже запаниковала.Виктория Дайнеко попала в аварию по дороге из детского сада, куда завезла свою двухлетнюю дочь. ДТП произошло, когда она ехала на другую встречу, неподалеку от Ленинградского проспекта."Я была практически возле места назначения. Подъехала к шлагбауму, но сотрудник КПП очень сильно попросил проехать на другой пропускной пункт. Я пошла ему на встречу. Чтобы выполнить просьбу, нужно было развернуться. В это же время водитель другого автомобиля не успел вовремя затормозить и въехал в дверь моей машины", – цитирует певицу."Сначала я сильно испугалась. Меня накрыла паника, в голову полезли дурные мысли", – призналась Виктория Дайнеко. Однако ей удалось взять себя в руки и трезво взглянуть на произошедшее. "К счастью, в результате никто не пострадал. Оценив масштабы бедствия, мы с другим водителем не сильно расстроились. Более того, позже вступили в переписку. Решили, что это была судьба – нам встретиться, никто ни на кого не в обиде", – добавила певица.По словам артистки, к подобным вещам она старается исповедовать философский подход – важнее всего, чтобы в аварии не страдали люди, а вещи всегда можно починить. Также, несмотря на то, что запланированную встречу пришлось отменить, певица не стала терять времени даром. "Пока я ждала инспекторов, успела пообщаться по телефону, решить разные вопросы, почитать книгу...", – заметила Виктория Дайнеко.Так что, хоть певица и пострадала из-за аварии – потеряла драгоценное время, несколько подпортила себе нервы изначальными переживаниями и теперь будет вынуждена ремонтировать автомобиль, однако на ситуацию она старается смотреть с оптимизмом. "Я действительно аккуратна на дорогах и всегда езжу по правилам. А вот навигатором пользуюсь крайне редко, знаю улицы Москвы как свои пять пальцев", – подчеркнула она.