Адвокат и политик Владимир Плигин стал советником
спикера Госдумы Вячеслава Володина. У него большой опыт юридической и
законотворческой практики, отметил председатель нижней палаты парламента.
Адвокат и политик Владимир Плигин стал советником
спикера Госдумы Вячеслава Володина. У него большой опыт юридической и
законотворческой практики, отметил председатель нижней палаты парламента.
Владимир Плигин в четвертом, пятом и шестом созывах Думы
занимал пост главы ее комитета по конституционному законодательству и
государственному строительству.
В 2016 году Плигин вновь баллотировался в Госдуму от
"Единой России", но занял пятое место в региональной группе партии по
Санкт-Петербургу и не прошел в седьмой созыв. Сейчас он занимает должность координатора
рабочей группы высшего совета "Единой России" по государственному и
политическому строительству.
"Владимир Плигин обладает огромным опытом
юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех
созывов один из ключевых комитетов – по конституционному законодательству и
государственному строительству", – приводятся на сайте Думы слова Вячеслава
Володина.
"Его знание парламентской деятельности будет
востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том
числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают
предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и
комплексную оценку законопроектов", – добавил спикер.
У Вячеслава Володина есть несколько советников на общественных началах, среди них —
политологи Алексей Чадаев и Дмитрий Бадовский, телеведущий Иван Демидов,
представитель РПЦ Александр Щипков.