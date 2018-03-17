Адвокат и политик Владимир Плигин стал советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. У него большой опыт юридической и законотворческой практики, отметил председатель нижней палаты парламента.

Адвокат и политик Владимир Плигин стал советникомспикера Госдумы Вячеслава Володина. У него большой опыт юридической изаконотворческой практики, отметил председатель нижней палаты парламента.Владимир Плигин в четвертом, пятом и шестом созывах Думызанимал пост главы ее комитета по конституционному законодательству игосударственному строительству.В 2016 году Плигин вновь баллотировался в Госдуму от"Единой России", но занял пятое место в региональной группе партии поСанкт-Петербургу и не прошел в седьмой созыв. Сейчас он занимает должность координаторарабочей группы высшего совета "Единой России" по государственному иполитическому строительству."Владимир Плигин обладает огромным опытомюридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трехсозывов один из ключевых комитетов – по конституционному законодательству игосударственному строительству", – приводятся на сайте Думы слова ВячеславаВолодина."Его знание парламентской деятельности будетвостребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в томчисле и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатываютпредложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ икомплексную оценку законопроектов", – добавил спикер.У Вячеслава Володина есть несколько советников на общественных началах, среди них —политологи Алексей Чадаев и Дмитрий Бадовский, телеведущий Иван Демидов,представитель РПЦ Александр Щипков.