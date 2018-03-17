Кражу злоумышленник совершил из строительного вагончика, расположенного на территории торгового комплекса.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в совершении имущественного преступления.Установлено, что в начале марта текущего года подозреваемый незаконно проник в строительный вагончик, расположенный на территории одного из торговых комплексов города Владимира. Злоумышленник похитил сварочный аппарат и электропровода к нему, универсальный набор инструментов.Обнаружив пропажу, директор строительной фирмы обратился с заявлением в полицию. Потерпевший оценил материальный ущерб в 14 тысяч рублей.В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность подозреваемого в совершении преступления и его местонахождение.26-летний житель областного центра был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.