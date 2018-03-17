Российские участники Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в полном составе собираются принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Соревнования, на которых россияне выступали под нейтральным флагом, завершатся 18 марта.

Российские участники Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в полном составе собираются принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Соревнования, на которых россияне выступали под нейтральным флагом, завершатся 18 марта."Все наши спортсмены собираются пройти на церемонии закрытия Паралимпиады, — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, которого цитирует ТАСС. — Возможно, что церемонию могут пропустить два-три керлингиста-колясочника, поскольку им уже 19 марта предстоит сложный перелет, поэтому уже вечером 18 марта они планировали выехать в Сеул, чтобы в понедельник присоединиться к команде уже в аэропорту".Всего на Играх в Пхенчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. На данный момент россияне с 24 наградами (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) занимают второе место в медальном зачете.