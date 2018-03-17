В Чечне произошел взрыв газа в частном жилом доме в Шалинском районе. По словам источника в экстренных службах, в результате взрыва погиб ребенок, еще два человека пострадали.

В Чечне произошел взрыв газа в частном жилом доме в Шалинском районе. По словам источника в экстренных службах, в результате взрыва погиб ребенок, еще два человека пострадали, передает РИА Новости.Взрыв газовоздушной смеси произошел в доме на улице Дружная в населенном пункте Герменчук. Двое пострадавших, один из которых также несовершеннолетний, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.По словам источника, взрыв повредил остекление и потолочное перекрытие. Уточняются остальные обстоятельства произошедшего.