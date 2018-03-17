Движение Талибан (запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, в результате которого погибли два человека. Начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван рядом со зданием, в котором размещены иностранные подрядчики.

Движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, в результате которого погибли два человека. Начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван рядом со зданием, в котором размещены иностранные подрядчики, сообщает на своем сайте афганский телеканал ToloNews.Взрыв произошел в кабульском районе Диспичари. Помимо гибели двух гражданских лиц еще трое были ранены. По данным источников телеканала, целью террористов был автомобиль частной охранной компании.