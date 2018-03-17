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<a href="http://33live.ru/novosti/17-03-2018-xit-parad-iz-gruzovika-ili-vnedorozhniki-na-baze-pikapov.html" target="_blank">Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов</a> - Раскрытый недавно новый внедорожник NissanTerra построен на рамном шасси от пикапа Navara. А кто еще сегодня выпускает машины по такой схеме? АвтоВести вспомнили других производителей.