Смартфон будет универсальным средством платежа, пока не появятся вживляемые в тело чипы, считает генеральный директор сервиса онлайн-платежей Яндекс.Деньги Иван Глазачев.

Смартфон будет универсальным средством платежа, пока не появятся вживляемые в тело чипы, считает генеральный директор сервиса онлайн-платежей "Яндекс.Деньги" Иван Глазачев."Если пофантазировать, то альтернативой смартфону могла бы стать лишь технология, избавляющая нас от необходимости пользоваться чем-либо вообще для передачи информации и оплаты, — условный чип, вживляемый в организм человека", — сказал Глазачев в интервью РИА Новости.Но пока его нет, смартфон универсален и ближайшее будущее за ним, добавил гендиректор сервиса онлайн-платежей.Он пояснил, что несмотря на опыты с другими платежными носителями, такими как кольца или браслеты, смартфон как способ оплаты более популярен, так как позволяет платить и онлайн, и офлайн, то есть бесконтактно.Иван Глазачев отметил также, что именно со смартфонами связывают рост проникновения интернета на глобальном уровне. В прошлом году в России опыт мобильной оплаты был у 68% пользователей интернета.Существует целая масса на первый взгляд вполне разумных объяснений тому, для чего нужен такой чип. Например, обеспечение безопасности электронных платежных операций, проводимых человеком, поиск и спасение людей, использование чипов в борьбе с терроризмом.Казалось бы, это довольно удобная вещь, ведь чип не может быть утерян, а значит не утеряются и данные, связанные с ним. Но внедрение такого чипа ставит под вопрос частную жизнь человека, ведь всегда можно узнать, где он был, что делал, где совершал платежи и кому звонил.Теорий масса, все они в основном упираются ограничение свободы человека. Как бы то ни было, "чипизация" медленно, но верно движется вперед. Находятся энтузиасты, которые не видят ничего плохого в этом процессе и соглашаются на внедрение чипов.Недавно в студии телеканала "Россия 24" на вопросы Эвелины Закамской отвечал Евгений Черешнев, генеральный директор компании Biolink Technologies, человек с вживленным чипом.