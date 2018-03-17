Популярная певица и телеведущая приняла участие в съемках телепроекта Дом-2. Там она исполнила свою новую лирическую композицию Тебе.

Популярная певица и телеведущая приняла участие в съемках телепроекта "Дом-2". Там она исполнила свою новую лирическую композицию "Тебе".Некоторые поклонники с долей скепсиса отнеслись к появлению своей любимой певицы в скандальном шоу. Сама она не считает, что произошло что-то страшное."То, что я исполнила песню на "Доме-2", не говорит о том, что я смотрю "Дом-2". Скажу честно, я ни одной программы не видела. Для меня это был просто дополнительный повод исполнить песню "Тебе", которую я сочинила любимому человеку. Вот и все", – цитирует Юлию Ковальчук.Она добавила, что у других каналов есть проблемы с демонстрацией новой музыки своим зрителям. "Сейчас на центральных каналах практически нет музыкальных программ. Большинство из них основано на принципе перепевания уже известных композиций, и практически не осталось передач, где артист может просто презентовать свою песню", – заметила исполнительница.Также она добавила, что люди до сих пор поддаются давлению стереотипов о том, что что-то по определению плохо, а что-то – хорошо. "Мое мнение: музыка, как и спорт, должна быть вне форматов, возрастов и предрассудков", – подчеркнула певица. "Я стараюсь не жить стереотипами, делаю то, что хочется, доношу свое творчество любыми возможными способами, которые не являются противозаконными и вульгарными", – добавила Юлия Ковальчук.