Множество обращений жителей не привели к улучшениям.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о состоянии дороги в деревне Tопорищево, Кольчугинского района. Местные жители сообщают, что единственная дорога, соединяющая населенный пункт с районным центром и социальными учреждениями, находится в критическом состоянии: отсутствие асфальтового покрытия приводит к размыву грунта во время дождя, делая проезд невозможным.Множество обращений жителей не привели к улучшениям. Теперь следственные органы проверят ситуацию и доложат о результатах.Напомним, ранее мы писали, что