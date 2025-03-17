Проект также касается членов семей погибших военнослужащих и добровольцев.

В Госдуму РФ внесен законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, признанным негодными к военной службе вследствие ранений. Проект также касается членов семей погибших военнослужащих и добровольцев. Все изменения касаются и жителей Владимирской области. Подробности рассказал депутат Игорь Игошин.— Новый Законопроект Единой России закрепит четкие сроки осуществления данных выплат: не более 15 дней. Считаю, что люди, которые защищают страну, должны вовремя получать все причитающиеся им по закону выплаты, — рассказал парламентарий в своих соцсетях.Сейчас срок начислена подобных выплат устанавливается каждым госорганом, в котором предусмотрена военная служба, самостоятельно. Временных ограничений на них нет, из-за этого выплаты порой доходят необоснованно долго.