Спасатели регионального МЧС вытащили двух кроликов из задымленного подвала. Животные были заперты в клетке – без помощи огнеборцев им грозила бы неминуемая смерть. Пожар произошел в

Спасатели регионального МЧС вытащили двух кроликов из задымленного подвала. Животные были заперты в клетке – без помощи огнеборцев им грозила бы неминуемая смерть. Пожар произошел в минувшую субботу, 15 марта, в 12:12. Загорелась квартира в доме №2 на улице Льва Толстого. На место прибыли 8 спасателей и 3 спецмашины. Хозяина в квартире не оказалось. На