67-летнего владимирца судили за организацию нарколаборатории в Юрьев-Польском районе. Вместе с сообщником осужденный изготовил 5 килограммов мефедрона. В январе прошлого года злоумышленник

67-летнего владимирца судили за организацию нарколаборатории в Юрьев-Польском районе. Вместе с сообщником осужденный изготовил 5 килограммов мефедрона. В январе прошлого года злоумышленник и его знакомый арендовали в селе Сима дом и нежилые строения. Там они оборудовали лабораторию – установили химическое и другое оборудование для производства запрещенных веществ. Из пресс-релиза прокуратуры области Обладая информацией о способе