На закупку выделено более 407 миллионов рублей.

Во Владимире остановили закупку 12 новых троллейбусов. Это произошло после подачи жалобы в антимонопольную службу. Московская компания «Сервисный центр Транстелематика» обвинила мэрию в ограничении конкуренции и неэффективном расходовании бюджетных средств.Аукцион на поставку троллейбусов, запланированный на 18 марта 2023 года, был объявлен в конце февраля, и в рамках контракта должны были быть поставлены электромашины, способные ездить на автономном ходу. На закупку выделено более 407 миллионов рублей.Компания-участник торгов утверждает, что требования к троллейбусам разработаны так, чтобы обеспечить преимущество конкретному поставщику, ссылаясь на ненадлежащие характеристики систем подсчета пассажиров и избыточность навигационного оборудования. Жалобщик считает, что это привело к необоснованному увеличению стоимости транспорта и нарушению норм Бюджетного кодекса РФ.