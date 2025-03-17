«Ростелеком» выбрал no-code платформу «Акола» для создания портальных решений, лендингов и сайтов. Переход на отечественное решение поддерживает стратегию импортозамещения и

«Ростелеком» выбрал no-code платформу «Акола» для создания портальных решений, лендингов и сайтов. Переход на отечественное решение поддерживает стратегию импортозамещения и технологического суверенитета компании. Платформа «Акола» от «РТК ИТ Плюс», дочерней компании «Ростелекома», позволяет оперативно разрабатывать портальные решения, веб-приложения и посадочные страницы для различных бизнес-задач. «Ростелеком» создал с помощью платформы более 20 внутренних и клиентских информационных