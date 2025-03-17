В Александрове судили одного из хулиганов, избившего участника СВО возле клуба. В ночное заведение военный пришел отдохнуть вместе с женой и ее подругой. Ничего не предвещало беды. Инцидент

В Александрове судили одного из хулиганов, избившего участника СВО возле клуба. В ночное заведение военный пришел отдохнуть вместе с женой и ее подругой. Ничего не предвещало беды. Инцидент произошел вечером 11 мая прошлого года. В какой-то момент пострадавший вышел покурить на крыльцо. К нему подошел неизвестный парень и начал провоцировать конфликт. что называется, на ровном